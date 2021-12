Boycott diplomatique : JO-2022 à Pékin: le Japon n’enverra pas de responsables ministériels

La présidente du comité d’organisation des JO de Tokyo-2020 se rendra en revanche sur place, ainsi que le président du comité olympique japonais.

La présidente du comité d’organisation des JO de Tokyo-2020 Seiko Hashimoto se rendra en revanche sur place, ainsi que le président du comité olympique japonais Yasuhiro Yamashita, a précisé le porte-parole du gouvernement nippon. Seiko Hashimoto ira à Pékin «pour exprimer gratitude et respect aux athlètes et aux autres personnes qui ont soutenu les Jeux de Tokyo» organisés l’été dernier, a-t-il ajouté.

Position diplomatique délicate

Le Japon, hôte des Jeux de Tokyo 2020 reportés d’un an à cause du coronavirus, se trouve dans une position diplomatique délicate entre les États-Unis et la Chine, deux partenaires commerciaux de première importance, et n’avait jusque-là pas fait connaître sa position.