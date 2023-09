JO 2024: Les athlètes russes acceptés aux Jeux paralympiques

Après avoir rejeté la suspension complète du comité paralympique russe (74 contre 65, 13 abstentions), l’IPC a voté en faveur d’une suspension partielle (90 contre 56, 6 abstentions). Les sportifs russes peuvent ainsi participer «individuellement» et «de manière neutre» aux Jeux paralympiques à Paris dans onze mois.

L’IPC doit se prononcer un peu plus tard sur le statut de membre du comité paralympique biélorusse.

Décision du CIO attendue

Cette position adoptée vendredi pour la Russie est proche de la recommandation faite le 28 mars 2023 par le Comité international olympique (CIO) aux fédérations internationales, d’autoriser la participation de sportifs russes et biélorusses, en tant qu’athlètes individuels neutres, aux compétitions internationales.

Le Comité paralympique et sportif français «soutient désormais le Comité exécutif de l’IPC auquel il revient de déterminer les conditions de participation, au cas par cas, des athlètes russes et biélorusses, sous bannière neutre. Il reste très vigilant quant à l’attitude des autorités et athlètes concernés afin de préserver les compétitions paralympiques», a réagi l’instance dans un communiqué.