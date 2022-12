L’année 2022 du sport: JO de Pékin: les skieurs suisses sans adversaires

L’or de Corinne Suter. imago images/Eibner Europa

«Mais donnez-nous des adversaires!» Depuis quelque temps, les skieurs suisses sont «redevenus» des références planétaires et les Jeux olympiques 2022 de Pékin ont confirmé cet état de fait. Les stars ont été au rendez-vous et ont un peu caché la faillite d’autres disciplines qui, d’habitude, venaient embellir le tableau. Les quinze breloques de 2022 sont un record, à même de faire se lever un pays au milieu de la nuit. Certes égalé avec 1988 et 2018, mais record quand même, parce que jamais les Helvètes n’avaient ramené sept médailles d’or au pays dans la soute à bagage.

Merci le ski

Le ski alpin a déjà eu droit à sa propre rétrospective, mais oublier d’évoquer les JO de l’année écoulée serait un crime de lèse-majesté. L’or du futur retraité Beat Feuz en descente, le triomphe de Lara Gut-Behrami en super-G, la gloire pour Marco Odermatt en géant, le rêve de Corinne Suter en descente et le titre olympique de Michelle Gisin en combiné alpin sont tous entrés en schuss dans le panthéon du sport suisse. Et si vous y ajoutez l’argent de Wendy Holdener en combiné, ainsi que les breloques de bronze de Gut-Behrami en géant, de Michelle Gisin en super-G et de Holdener en slalom… Vous obtenez une moisson hallucinante, à même de faire s’écouler des t-shirts «Mais donnez-nous des adversaires!» comme des petits pains.

La panoplie complétée

Mathilde Gremaud a réussi un exploit rare à Pékin, elle qui avait déjà ramené de l’argent de PyeongChang quatre ans auparavant. La Fribourgeoise, cette année, a complété sa collection et glané de l’or et du bronze, respectivement en Big Air et en Slopestyle. Après les larmes de sa première breloque à Zhangjiakou, elle a réussi un exploit impensable: battre en Chine la «locale de l’étape» Eileen Gu – difficile de croiser une publicité sur la TV locale ou en ville où la Sino-Américaine n’était pas à l’honneur… – une semaine plus tard. Pas d’erreur, deux «doubles corks», une impression globale de maîtrise et une note de 86,56, qui a fait trembler le petit monde du freestyle et les quelques spectateurs tolérés dans l’aire d’arrivée, souvent trop occupés à danser sur les ordres de la mascotte «Bing Dwen Dwen», principale attraction de ces Jeux pour les bénévoles locaux et les journalistes en quête d’un feuilleton. Sans oublier les nombreuses fêtes qui sont allées avec dans le canton de Fribourg…

Une décision freestyle

Fanny Smith était à une descente de son rêve, à Genting, un endroit tout frais sorti de terre pour y poser tout ce qui se fait de freestyle avec des ustensiles qui glissent aux pieds. Mais comme d’habitude depuis de longs mois, la Suissesse n’a rien pu faire contre la Suédoise Sandra Näslund et s’est battue pour les accessits. Elle s’est tellement battue que sa médaille de bronze finale n’a été officialisée qu’il y a quelques semaines, après divers appels et contre-appels auprès de la Fédération internationale de ski (FIS) et du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui ont finalement décidé de ne pas décider grand-chose. La Villardoue a obtenu le bronze, comme l’Allemande Daniela Maier, une adversaire qu’elle avait, paraît-il selon le jury dépassé de l’épreuve en question, gênée dans sa quête de podium. Un jugement inique qui a finalement connu un dénouement heureux pour tout le monde…

Chez les hommes par contre, on n’a toujours pas trouvé d’adversaires aux skicrosseurs suisses et Swiss-Ski a récolté un doublé phénoménal, grâce à Ryan Regez et Alex Fiva. On n’oubliera pas non plus ici de mentionner la seule breloque remportée par un athlète au passeport à croix blanche qui n’avait pas deux skis aux pieds: Jan Scherrer. Le snowboardeur saint-gallois a arraché le bronze en half-pipe.

Le flop du hockey

Tir contré de Killian Mottet. imago images/Xinhua

Il y a tant d’histoires à raconter sur ces Jeux olympiques que la sélection est difficile à effectuer. Mais ce qui restera sans doute dans les mémoires, c’est le fiasco du tournoi de hockey. La faute à la NHL, qui a flippé au dernier moment de voir une de ses stars contaminées par le Covid et finir dans un hôtel de quarantaine bizarre dans la banlieue de Pékin. Ces JO devaient permettre à la meilleure ligue du monde de se faire une super publicité sur le continent asiatique, le hockey s’est retrouvé avec des sélections bricolées avec les joueurs du coin. La Suisse pensait avoir la meilleure équipe de hockey de son histoire? Elle s’est retrouvée avec en ligne d’attaque Vermin, Bertschy, Mottet… La troupe de Patrick Fischer a gagné 4-2 son barrage contre la République tchèque après avoir tout perdu en poule et à la faveur d’une formule alambiquée, pour finalement tomber de haut sans faire rêver personne face aux futurs champions olympiques finlandais (1-5). Et pour que le flop soit total, les Suissesses ont échoué à la porte du bronze, après une nouvelle leçon venue de Finlande (0-4).

Des pistes pour l’avenir

Sacré moisson pour un douanier. IMAGO/NurPhoto