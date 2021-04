Jeux olympiques : JO de Tokyo: le relais de la flamme interdit à cause du Covid-19

Face à un record de nouvelles infections au sein du département d’Osaka (ouest du Japon), Le relais ne sera pas autorisé sur la voie publique.

Le coronavirus met des bâtons dans les roues de l’organisation des Jeux olympiques de Tokyo, censés se tenir du 23 juillet au 8 août prochain. Le relais de la flamme olympique a été interrompu et ne sera pas autorisé sur l’ensemble du département d’Osaka (ouest du Japon) en raison de l’aggravation de la situation sanitaire, a déclaré mercredi le gouverneur local, Hirofumi Yoshimura. Ce dernier a demandé aux habitants de l’ensemble du département de «s’abstenir de toute sortie non indispensable et urgente». Il étudie la possibilité d’organiser le relais dans un parc fermé au public.