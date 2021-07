Environnement : JO de Tokyo moins polluants avec la pandémie?

Les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) tentent d’établir une référence en matière de bonnes pratiques environnementales au Japon, un pays jusqu’à récemment peu sensible aux enjeux du climat.

Bien malgré eux, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont reçu un coup de pouce de la pandémie qui les a notamment forcés à renoncer à accueillir des spectateurs, avec moins d’émissions de CO2 à la clé. Un total de 2,73 millions de tonnes de CO2 devaient être émises pour l'organisation de ces Jeux, selon la dernière estimation officielle de l’empreinte carbone, mesurée sur un vaste périmètre d’après une méthodologie utilisée pour la première fois lors des JO de Londres-2012. Cela représente un peu plus que les émissions annuelles d’un pays comme le Monténégro (plus de 600'000 habitants).

Constructions au 1er rang

A eux seuls, les travaux de construction ou de rénovation des infrastructures olympiques ont représenté 1,5 million de tonnes de CO2. Les spectateurs – surtout ceux qui étaient censés venir de l’étranger, et donc par avion – devaient être l’autre grand «poste» de pollution des Jeux. Quelque 630'000 billets devaient ainsi être vendus hors du Japon initialement. Mais comme le huis clos a été imposé du fait de la persistance de la pandémie, l’impact final des JO de Tokyo en termes de CO2 devrait être sensiblement plus faible. Les organisateurs estiment ainsi que le total des émissions de CO2 va baisser d’environ 340'000 tonnes du fait de l’interdiction des spectateurs de l’étranger.

CO₂ compensé

Tokyo-2020 s’est engagé à «compenser» intégralement ses émissions de CO2 et même au-delà, via l’achat de crédits carbone équivalant à 4,38 millions de tonnes de CO2. Ces crédits ont été émis par des acteurs à Tokyo et dans les environs, finançant des projets locaux contribuant à la réduction des gaz à effets de serre. Le principe de la compensation carbone est toutefois critiqué par des organisations environnementales. Elles accusent ceux qui y ont recours de s’acheter une bonne conscience. Il est par ailleurs souvent difficile de garantir qu’un projet environnemental n’aurait pas pu voir le jour sans la vente de crédits carbone.