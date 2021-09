Football - Joan Laporta balance ses confidences

Entre la perte de Messi, la déception de Griezmann, la masse salariale et les problèmes de gouvernance, le FC Barcelone parvient toujours à faire parler de lui. Le président du club, Joan Laporta, s’est exprimé sur les sujets chauds du Barça - et il y en a un certain nombre - à l’antenne de l’émission catalane « Onze » (du groupe TV3) lundi soir. Il est notamment revenu sur les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann, mais aussi sur d’autres contrats - comme celui de la pépite espagnole Ansu Fati.