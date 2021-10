Football : Joan Laporta conforte Ronald Koeman sur le banc du Barça

Le président du club catalan a apporté publiquement son soutien à l’entraîneur néerlandais, appelant les supporters à lui accorder leur confiance.

«Koeman aime le Barça, il a décidé de venir à un moment d'extrême difficulté institutionnelle et sportive. Après avoir discuté avec lui, j'ai vu qu'il avait confiance en cette équipe, surtout quand les blessés vont revenir. À partir de là, on aura plus de marge. […] Il est toujours sous contrat et on espère que l'on renouera avec les victoires et le beau jeu, et je suis sûr que lui fera tout son possible», a précisé Laporta devant les médias.