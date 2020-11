Motocyclisme Joan Mir champion du monde en Moto GP

«Je me suis battu toute ma vie pour atteindre ce but. Je ne sais pas si je dois pleurer, si je dois crier, ce que je sais, c’est que j’aimerais pouvoir m’asseoir quelques instants dans un coin pour essayer de comprendre ce que je viens de réaliser»: septième de l’avant-dernier GP de la saison, remporté par l’Italo-Brésilien Franco Morbidelli (Yamaha), au terme d’une bagarre extraordinaire avec l’Australien Jack Miller (Ducati), Mir a fait le nécessaire en restant le plus «sage» possible sur le circuit de Cheste.