Ski alpin – Joana Hählen, l’heure du déclic a sonné

Premier podium de l’hiver pour une skieuse qui est montée en puissance durant toute la saison. Joana Hählen a terminé 2e de la descente de Courchevel. Elle signe le deuxième meilleur temps, à égalité avec l’Autrichienne Christine Scheyer. «La course était tellement serrée», s’étonne franchement la Bernoise dans l’aire d’arrivée. Les 10 meilleures se tiennent toutes dans une demi-seconde, mais c’est bien Joana Hählen qui pointe à la deuxième place. «Les centièmes ont été de mon côté, c’est pourquoi je suis très contente.»

Une manière de finir la saison en beauté pour celle qui a intégré le top 10 à plusieurs reprises. Lake Louise, Garmisch puis Crans-Montana: la Bernoise n’avait encore pas pu retrouver le podium comme à Bansko et Rosa Khutor en janvier et février 2020.

Ces bons résultats sont précieux dans une carrière. «J’avais besoin d’un top 5 pour faire partie de l’équipe nationale, ce que j’ai réussi aujourd’hui.» D’autant plus que la skieuse de 30 ans avait subi une blessure au mois de décembre.

Elle décrit un mois de janvier compliqué, poussif. Elle a ensuite saisi une 6e place lors de la descente olympique. Un résultat positif, mais pas totalement à son goût. «J’aurais voulu en faire un peu plus», confie-t-elle. Il ne fallait pourtant par raboter beaucoup de temps au chrono pour empêcher Mikaela Shiffrin de remporter la course. 10 centièmes, tout au plus. «Bien sûr que j’ai espéré gagner jusqu’à ce que Mikaela arrive», glisse la Suissesse.

Parmi ses coéquipières, la joie était contagieuse. Lara Gut-Behrami, qui a terminé 5e de la course, parle d’une performance qui allait forcément arriver. «Elle et Priska (ndlr: Nufer) sont en train de concrétiser en course ce qu’elles réalisent depuis des années à l’entraînement.»