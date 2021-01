«Après un début d’année difficile, nous voulons offrir un peu de joie en proposant à l’un d’entre vous d’être payé pour binge-watcher Netflix et manger une pizza.» L’annonce est un peu étonnante et pourtant véridique. BonusFinder recherche un ou une candidate pour regarder et donner son avis sur trois séries de la plateforme, ainsi que sur la pizza.