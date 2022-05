Parlement: Job, routes, armée: les élus adoptent des propositions de jeunes

«J’ai 21 ans, je viens de quitter l’armée après un an et demi de service et en novembre, j’ai postulé à divers endroits et constaté que je n’étais pas assez «intéressant» malgré l’expérience de direction que j’ai acquise. Je demande qu’on continue à promouvoir les jeunes cadres compétents issus de l’armée». Comme des centaines d’autres jeunes Suisses, le Thurgovien Philip a déposé un «souhait» à l’adresse des politiciens. Et il a été entendu: le conseiller national Mike Egger (UDC/SG) a choisi de le soutenir et de relayer sa demande au Parlement.