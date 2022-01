Cinéma : Jodie Comer va lutter contre le Covid dans «Help»

Ce nouveau film sur la gestion médicale de la première vague de Covid-19 tient sa bande-annonce.

Film écrit avec «une grande colère»

«Help» a été mis en scène par Marc Munden, qui a entre autres réalisé «Le jardin secret». «Le film a été écrit avec une grande colère au sujet de la situation sanitaire et du manque de sens des priorités face à cette crise, a expliqué le scénariste Jack Thorne au «Collider». Trop de gens en situation précaire sont morts durant la pandémie, parce que leurs besoins n'ont pas été priorisés». Jack Thorne explique avoir aussi écrit ce film par amour pour les soignants: «Ma mère était elle-même aide-soignante et j'ai pu voir de mes propres yeux les magnifiques efforts qu'elle déployait pour ses clients et résidents. Malgré les risques conséquents et le manque de reconnaissance, ces gens se battent pour sauver des vies. Ils sont nos véritables héros.»