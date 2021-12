Jodie Whittaker propose un nom pour le Docteur

Série : Jodie Whittaker propose un nom pour le prochain Docteur

L’actrice britannique, qui est la dernière héroïne en date de «Doctor Who», a son avis sur la personne qui devrait lui succéder.

Invitée de l’émission de BBC Radio 1 «Going Home with Vick and Jordan», la Britannique de 39 ans a bien voulu aborder le sujet et même donner le nom de la personne qu’elle aimerait voir à sa place dans le feuilleton. «Si j’avais le pouvoir de choisir, je prendrais une actrice que je considère comme géniale et qui serait phénoménale selon moi, ce serait Lydia West», a dit Jodie.