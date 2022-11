Climat : Joe Biden à la COP27 pour appeler à plus d’efforts

Les élections de mi-mandat n’ont pas été la débâcle annoncée et, même s’ils remportent le Congrès, les républicains ne devraient pas être en mesure de revenir sur les 370 milliards de dollars pour le climat, le plus gros chèque pour l’environnement jamais signé aux États-Unis. «Nous vivons une décennie décisive. Que ce moment soit celui où nous répondons à l’appel de l’histoire. Ensemble», a tweeté le président quelques heures avant son arrivée dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, en Égypte, où il a atterri vendredi après-midi, pour participer au sommet mondial annuel pour le climat.

Le temps presse en effet, alors que les émissions de gaz à effet de serre issus de la combustion d’énergies fossiles, dont les États-Unis sont le premier producteur et consommateur mondial, vont à nouveau atteindre des records en 2022, selon un rapport de référence publié vendredi. Mais le président américain sera aussi très attendu sur la solidarité financière avec les pays les plus affectés par le changement climatique.

Le temps presse

Washington n’a en effet toujours pas tenu ses engagements dans le cadre de la promesse des pays riches de fournir 100 milliards de dollars de financements par an aux plus pauvres, pour lutter contre les émissions et s’adapter au changement climatique. «Les États-Unis doivent être un leader climatique. Le message au président Biden est de se tenir au côté des peuples de la planète et des générations futures», a dit, à Charm el-Cheikh, la militante ougandaise Vanessa Nakate, figure du combat des jeunes pour le climat.