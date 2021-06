États-Unis : Joe Biden à l’église après l’annonce du clergé sur l’avortement

La conférence des évêques catholiques a voté jeudi un texte qui pourrait avoir pour conséquence de refuser la communion aux politiques soutenant l’avortement.

Joe Biden et son épouse Jill se sont rendus en l’église Saint Joseph on the Brandywine, samedi 19 juin 2021.

Joe Biden, qui défend ce droit, et son épouse Jill se sont rendus en l’église Saint Joseph on the Brandywine, passant notamment par son cimetière où Neilia, la première épouse du président, leur fillette Naomi et leur fils Beau sont enterrés. Fervent catholique, il assiste à une messe au moins une fois par semaine. Il soutient également la décision historique de la Cour suprême des États-Unis ayant légalisé le droit à l’avortement en 1973.