États-Unis : Joe Biden accuse Donald Trump d’être «irresponsable»

Joe Biden a fustigé mardi le «comportement personnel irresponsable» et «inadmissible» du président Donald Trump depuis qu’il a contracté le Covid-19.

En tête des sondages à trois semaines de la présidentielle américaine, Joe Biden a courtisé mardi les «seniors» en Floride. Il a accusé Donald Trump d’être de plus en plus «irresponsable» depuis qu’il a contracté le Covid-19 et renoué avec la foule dans ce même État.