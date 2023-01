Etats-Unis: Joe Biden accuse les Républicains de vouloir le «chaos»

États-Unis : Joe Biden accuse les Républicains de vouloir le «chaos»

Un tour de chauffe avant la vraie campagne présidentielle? Joe Biden s’est présenté mardi comme le promoteur d’une économie qui «ne laisse personne au bord du chemin», tout en étrillant les projets de l’opposition, qualifiée de «parti du chaos et de la catastrophe».

Dans un long discours devant des ouvriers à Springfield en Virginie, non loin de Washington, il a critiqué ceux qu’il appelle les républicains «ultra MAGA» («Make America Great Again», le slogan de l’ancien président Donald Trump). Il a promis de bloquer les projets des conservateurs en matière fiscale notamment: «Je ne laisserai pas faire. Pas tant que je suis aux commandes. Je mettrai mon veto à tout».

Le parti de grand-père

Le démocrate de 80 ans a critiqué en particulier le projet de la droite de remplacer l’impôt national sur le revenu par une taxe généralisée de 30% sur la consommation. «Ce n’est pas le parti que connaissait votre grand-père», a-t-il insisté, reprochant aux républicains de vouloir provoquer un défaut de paiement de l’Amérique, et d’être le parti des riches et des grandes entreprises.

«L’idée même que nous, détenteurs de la dette la plus sûre et la plus respectée du monde, nous fassions défaut, cela dépasse l’entendement», a-t-il assuré, dénonçant de la part de ses adversaires «des menaces insensées qui prennent l’économie en otage».