États-Unis : Joe Biden affronte des jours difficiles au Congrès américain

Le grand plan «Build Back Better» du président américain est actuellement discuté au Congrès. Avant de passer au Sénat, les démocrates de la Chambre des représentants doivent d’abord se mettre d’accord sur le contenu du plan.

Biden «espère» une issue d’ici à la fin de semaine

Arrivé au pouvoir sur la promesse d’un retour à l’apaisement à Washington après Donald Trump et de transformer en profondeur la société américaine, Joe Biden ne peut se permettre d’échouer sur aucun de ces fronts. «Vous me connaissez: je suis né optimiste», a tempéré lundi le septuagénaire.

Mais un succès apparaît encore lointain. Alors le président, ex-sénateur, met tout son poids dans les négociations entre démocrates du Congrès. Et admet qu’un accord sur son grand volet social pourrait prendre plus de temps que prévu. «Cela n’arrivera peut-être pas d’ici à la fin de la semaine» même s’il «l’espère», a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison-Blanche.

Le programme s’articule autour de deux volets.

«Destruction mutuelle assurée»

Criant aux dépenses «irresponsables», les républicains y sont farouchement opposés. Les démocrates ont donc opté pour une manœuvre qui leur permettra de contourner leur pouvoir de blocage au Sénat, et d’adopter le volet social avec leurs seules voix. Mais ils ne disposent que de majorités très fragiles et pour l’instant, l’aile gauche et les plus centristes ne sont pas d’accord sur le montant même du plan de réformes sociales.