États-Unis : Joe Biden annonce un nouveau plan de lutte contre le Covid-19

Jeudi, le président américain doit présenter sa stratégie pour relancer la vaccination, notamment en la rendant obligatoire pour les fonctionnaires.

Cette «stratégie» déclinée en six volets vise à relancer la vaccination et «réduire le nombre d’hospitalisations» en «mettant en place plus d’obligations de se faire tester et des rappels pour s’assurer que les gens sont davantage protégés» contre le virus, a affirmé jeudi sur CNN la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.