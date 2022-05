Etats-Unis: Joe Biden appelle à défendre le droit «fondamental» à l’avortement

États-Unis : Joe Biden appelle à défendre le droit «fondamental» à l’avortement

Au lendemain de révélations sur le projet de la Cour suprême d’interdire l’IVG, le président a demandé aux Américains de voter, aux législatives, pour des candidats favorables au droit de choisir.

Joe Biden a appelé mardi les Américains à voter aux législatives de l’automne de manière à défendre le droit «fondamental» à l’avortement, si celui-ci devait être remis en cause par la Cour suprême américaine. Si la plus haute juridiction annule la jurisprudence qui fonde le droit à l’avortement aux États-Unis, comme le laisse entendre un document révélé lundi soir par le site Politico, «ce sera aux élus de notre nation, à tous les niveaux, de protéger le droit des femmes à choisir», affirme le président démocrate dans un communiqué. «Et il appartiendra aux électeurs de choisir des candidats favorables» au droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en novembre, poursuit-il.

«Nous aurons besoin de plus de sénateurs favorables au droit de choisir, et d’une majorité en ce sens à la Chambre des représentants, pour adopter une législation codifiant (la jurisprudence existante), que je promulguerai», assure le chef de l’exécutif, catholique fervent mais aussi défenseur du droit à l’avortement. Joe Biden, dont le parti redoute une cuisante défaite lors de ces élections de mi-mandat, promet par ailleurs que son administration «sera prête» à réagir quand tombera la décision, extrêmement attendue, de la Cour suprême américaine. Le président évoque une réponse «administrative», sans plus de précisions.