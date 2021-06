États-Unis : Joe Biden appelle à limiter la circulation des armes à feu

Le président Joe Biden a dénoncé mercredi une «épidémie» de violence par les armes à feu à laquelle les États-Unis sont confrontés «depuis trop longtemps».

Avec une hausse de 30% des homicides dans les grandes villes du pays, l’année 2020 fut l’une des plus meurtrières depuis un quart de siècle. Et les données les plus récentes montrent que cette tendance n’épargne aucune ville: grandes ou petites, démocrates ou républicaines. Depuis la Maison-Blanche, Joe Biden a dénoncé une «épidémie» de violence par les armes à feu à laquelle les États-Unis sont confrontés «depuis trop longtemps et qui s’est aggravée depuis le début de la pandémie».

Il a en particulier confirmé la création de cinq unités pour s’attaquer au trafic de ces armes. Elles se focaliseront sur New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco et Washington, qui ont enregistré une forte hausse des homicides depuis un an et demi. Réunissant des procureurs fédéraux, des policiers spécialisés et des acteurs locaux, elles «enquêteront et démantèleront les réseaux qui font entrer des armes criminelles dans nos communautés avec des conséquences tragiques», selon les termes du ministre de la Justice Merrick Garland.