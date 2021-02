Coup d’État en Birmanie : Biden appelle l’armée à renoncer, un proche de Suu Kyi arrêté

Le président américain a exhorté jeudi les généraux birmans, qui ont renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi, à «renoncer au pouvoir» sans conditions, tandis qu’un proche de l’ex-dirigeante était arrêté.

«L’armée birmane doit renoncer au pouvoir dont elle s’est emparée, libérer les défenseurs et militants qu’elle a arrêtés, lever les restrictions sur les communications et s’abstenir de toute violence», a déclaré Joe Biden. Quelques heures auparavant, la Maison-Blanche avait annoncé envisager des «sanctions ciblées» contre les militaires putschistes. Ceux-ci ont ordonné jeudi aux fournisseurs d’internet de bloquer l’accès à Facebook, outil essentiel de communication en Birmanie, trois jours après leur coup d’État.

L’armée a mis brutalement fin lundi à la fragile transition démocratique du pays, instaurant l’état d’urgence pour un an et arrêtant Aung San Suu Kyi ainsi que d’autres responsables de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND).

Peur des représailles

Jeudi, plusieurs centaines de partisans de l’armée se sont réunis à Naypyidaw, la capitale. «On ne veut plus des traîtres nationaux vendus à des pays étrangers», «Tatmadaw (les forces armées) aime les gens», pouvait-on lire sur des pancartes. Non loin de là, 70 députés LND ont signé un «engagement à servir le public», organisant une session parlementaire symbolique pour dénoncer la prise de contrôle du parlement.

À Rangoun, à la tombée de la nuit, des habitants klaxonnaient et tapaient sur des seaux et des casseroles pour la troisième soirée consécutive, certains scandant: «Vive Mère Suu!» Kyi.

Appels à la résistance civile

Sur les réseaux sociaux, des avocats arboraient un ruban rouge, aux couleurs de la LND, et faisaient le salut à trois doigts, un geste de résistance adopté par les pro-démocrates à Hong Kong ou en Thaïlande.

«Préoccupation» du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l’ONU a exprimé jeudi dans une déclaration sa «profonde préoccupation» et a demandé «la libération de tous les détenus». Ce texte, rédigé par le Royaume-Uni, ne condamne cependant plus le coup d’État militaire, comme envisagé dans un premier texte lors d’une réunion d’urgence mardi. La Chine et la Russie – qui disposent d’un droit de veto en tant que membres permanents du Conseil – se sont opposées à cette formulation, selon des diplomates.