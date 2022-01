Diplomatie : Joe Biden assure au président ukrainien de son soutien face à la Russie

Le président Biden a assuré au président à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que les États-Unis «répondront énergiquement» en cas d’attaque russe.

Le président américain Joe Biden a assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’un appel téléphonique dimanche que les États-Unis et ses alliés «répondront énergiquement» si la Russie envahissait l’Ukraine, a indiqué la Maison-Blanche.

«Le président Biden a dit clairement que les États-Unis et ses alliés répondront énergiquement si la Russie envahit d’avantage l’Ukraine», a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Elle a également indiqué que Joe Biden avait manifesté son soutien aux efforts diplomatiques, notamment aux discussions prévues les 9 et 10 janvier à Genève entre des responsables américains et russes de haut niveau.