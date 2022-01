Etats-Unis – Joe Biden auprès des sinistrés après les incendies dans le Colorado

États-Unis : Joe Biden auprès des sinistrés après les incendies dans le Colorado

L’État américain du Colorado a été touché par de violents incendies, qui ont détruit près d’un millier de maisons la semaine passée.

Joe et Jill Biden, à Louisville dans le Colorado, vendredi 7 janvier 2022.

Le démocrate de 79 ans, qui affiche souvent son empathie, a échangé paroles et gestes d’affection avec des familles et des pompiers à Louisville, réduite à l’état de cendres par le Marshall Fire, le 30 décembre. «Nous avons tout perdu», a confié un homme à Joe Biden et son épouse Jill Biden.