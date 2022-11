Elections aux Etats-Unis: Joe Biden avertit contre un risque de «chaos en Amérique»

Élections aux États-Unis : Joe Biden avertit contre un risque de «chaos en Amérique»

«C’est inédit, illégal, et anti-américain»: à six jours des élections de mi-mandat, le président américain Joe Biden va mettre en garde mercredi les candidats prêts à refuser les résultats du vote, assurant que cela «ouvre la voie au chaos».

«Des truquages» dénoncés par certains candidats

Lors de ce scrutin, les Américains sont appelés à renouveler l’ensemble des 435 sièges de la Chambre américaine des représentants et un tiers du Sénat. Toute une série de postes de gouverneurs et d’élus locaux sont également en jeu. Parmi les candidats, l’ascension fulgurante de Kari Lake, candidate au poste de gouverneure dans l’État très disputé de l’Arizona, donne des sueurs froides aux démocrates. La républicaine continue de dénoncer le résultat de la présidentielle de 2020, assurant que l’élection a été volée à Donald Trump, malgré les innombrables preuves du contraire.

Cette quinquagénaire menace aussi de ne pas reconnaître le résultat de son propre scrutin. «Je vais gagner l’élection, c’est le résultat que j’accepterai», a déclaré la candidate à CNN. Le nombre record de candidats niant l’élection de Joe Biden, la désinformation partagée à travers les réseaux sociaux et les profondes divisions politiques du pays font craindre aux autorités des actes de violence en marge des élections du 8 novembre. Certains agents électoraux et élus ont d’ores et déjà dit avoir constaté une hausse des menaces et intimidations.