Etats-Unis : Joe Biden, charmeur et décontracté, contraste avec Trump

Le 46e président des Etats-Unis, moins imprévisible et agressif que son prédecesseur, tente d’effacer la défiance envers les USA. Mais le plus difficile, la rencontre avec Poutine, est à venir.

Le 46e président des Etats-Unis le sait: les alliés sont échaudés. Et il lui faudra plus que des bons mots et des promesses sur «America is back» pour effacer une forme de défiance vis-à-vis de la première puissance mondiale et les interrogations tenaces sur le devenir de la démocratie américaine. Mais pour l’heure, dans les paysages enchanteurs des Cornouailles, au début d’une tournée de huit jours qui le mènera aussi à Bruxelles et Genève, le président de 78 ans joue sur du velours.