«200 MILLIONS DE MORTS» : Joe Biden commet une grosse bourde sur le Covid

Le candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle américaine s’est emmêlé les pinceaux en évoquant le nombre total de morts du Covid dans le pays.

Joe Biden confond-il mille et million? Le candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle américaine a déclaré dans un discours, dimanche, que 200 millions d’Américains étaient morts à cause du Covid. Soit plus de 60% de la population. Les États-Unis comptent en effet 328 millions d’habitants.

Mais en réalité, le pays n’a enregistré «que» 200’000 décès à cause du coronavirus, pour 6,7 millions de contaminations, selon l’Université Johns-Hopkins. Joe Biden est un récidiviste, car il avait déjà dit à tort que 120 millions de personnes étaient mortes du Covid aux États-Unis, en juin dernier. Les États-Unis sont quoi qu’il en soit le pays le plus durement frappé au monde et où le coronavirus tue actuellement quatre fois plus proportionnellement qu’en Europe.

Selon l’université Johns-Hopkins, 199’517 habitants des États-Unis sont morts du coronavirus sur 6,8 millions de cas recensés, devant l’Union européenne (144’000 morts), le Brésil et l’Inde. Les États-Unis enregistrent encore chaque jour presque un millier de décès ce qui, rapporté à la population, est le quadruple du taux de mortalité européen, selon Our World in Data.

À six semaines de l’élection présidentielle du 3 novembre, ce millier de morts quotidiens est, pour le candidat démocrate Joe Biden, le symbole de l’incompétence du président Donald Trump face à la plus grande épreuve de son mandat. «La responsabilité première d’un président est de protéger les Américains. Mais il ne le fera pas. C’est absolument disqualifiant», a lancé mercredi dernier Joe Biden.