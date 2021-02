États-Unis : Joe Biden compte bien renverser «l’Amérique d’abord» de Trump

Au cours de son premier discours international, Joe Biden, qui a déjà réintégré l’accord de Paris, a réitéré son envie de renouer avec la coopération internationale.

Joe Biden a déjà réintégré l’accord de Paris sur le climat et interrompu la sortie des États-Unis de l’OMS.

Au cours de son premier discours international, Joe Biden a promis vendredi, devant la conférence sur la sécurité de Munich, qu’il avancerait «main dans la main avec (ses) alliés et partenaires».

Faire front commun

Le démocrate, dont les priorités -- combattre le Covid-19 et le changement climatique -- exigent une collaboration à l’échelle mondiale, a d’ores et déjà réintégré l’accord de Paris sur le climat et interrompu la sortie des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé.