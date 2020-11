Etats-Unis : Joe Biden confronté à des défis internationaux complexes

Le président élu veut en finir avec «l’Amérique d’abord» de Trump et mise sur le «retour» d’une Amérique «prête à guider le monde».

Joe Biden pourrait revenir à une ligne moins conciliante avec Israël et l’Arabie saoudite, choyés comme jamais par Trump. Il s’est aussi engagé à être beaucoup plus dur avec Poutine.

Le président élu des Etats-Unis Joe Biden et son équipe diplomatique ont promis de rétablir le leadership américain dans le monde. Au-delà des intentions générales, ils seront immédiatement attendus sur une série de dossiers internationaux complexes.

Pendant la campagne et depuis son élection, l’ancien vice-président de Barack Obama met l’accent sur sa volonté d’en finir avec «l’Amérique d’abord» de Donald Trump, pour proclamer le «retour» d’une Amérique «prête à guider le monde».

Chine et Russie: «ferme», mais comment?

«Les Etats-Unis doivent être fermes avec la Chine»: Joe Biden a annoncé la couleur, comme en réponse à Donald Trump, qui l’accusait d’être «faible» et facilement manipulable.

Reste à mettre en musique cette stratégie et à trouver, comme la nouvelle équipe en affiche l’intention, un juste milieu entre la confrontation idéologique aux accents de Guerre froide menée par l’actuel secrétaire d’Etat Mike Pompeo et la nécessité de coopérer sur des défis planétaires, comme la pandémie et le changement climatique.