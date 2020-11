Etats-Unis : Joe Biden consolide sa victoire en remportant l’Arizona

En remportant cet Etat qui n’avait plus voté démocrate depuis 1996, l’ex-vice-président de Barack Obama peut compter sur 11 grands électeurs de plus.

NBC, CBS, ABC et CNN ont déclaré vainqueur le candidat démocrate avec une avance de plus de 11'000 voix dans cette élection serrée, ce qui permet à Joe Biden de compter sur 11 grands électeurs de plus.