États-Unis : Joe Biden critiqué pour sa décision sur les réfugiés

Joe Biden a décidé de ne pas revoir à la hausse les admissions de réfugiés aux États-Unis et de conserver le plafond fixé par Donald Trump.

Joe Biden a retardé vendredi son projet d’une augmentation importante du nombre de réfugiés admis aux États-Unis, et conserve pour l’instant cette année le plafond historiquement bas de 15’000 personnes fixé par Donald Trump, suscitant des critiques virulentes au sein de son camp démocrate.

Crise à la frontière mexicaine

Ce programme ne concerne que des réfugiés sélectionnés par les agences de sécurité et de renseignement américains dans les camps de l’ONU à travers le monde pour être réinstallés aux États-Unis, essentiellement parmi les plus vulnérables comme les personnes âgées, veuves, ou handicapées.

Le système a été laissé par le précédent gouvernement «plus mal en point que nous le pensions», «nécessitant une remise en ordre majeure pour atteindre les objectifs que nous avons fixés», a expliqué un responsable américain sous couvert d’anonymat. Cela «nous permettra d’accueillir beaucoup plus de réfugiés dans les années à venir», a-t-il assuré, sans toutefois entrer dans les détails.

«Absolument inacceptable»

L’objectif de 125’000 réfugiés admis dès la prochaine année budgétaire, promesse emblématique du candidat Biden, n’a pas été remis en cause, mais il n’a pas non plus été explicitement réaffirmé vendredi.