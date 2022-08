Etats-Unis: Joe Biden dénonce le «semi-fascisme» dans le camp républicain

États-Unis : Joe Biden dénonce le «semi-fascisme» dans le camp républicain

En campagne pour les élections de mi-mandat, un Biden requinqué s’en est pris jeudi aux républicains radicaux, et à leur «philosophie MAGA extrême».

Getty Images via AFP

«Sauver la démocratie» et faire barrage au «semi-fascisme» des républicains les plus radicaux: c’est un Joe Biden requinqué, fort de sondages en hausse, qui a appelé jeudi les Américains à voter en masse pour le parti démocrate aux législatives de novembre.

Lors d’un événement dans une résidence privée cossue, destiné à lever des fonds, le démocrate de 79 ans a durement critiqué la frange la plus extrême du camp conservateur et sa «philosophie MAGA extrême». L’acronyme MAGA fait référence au slogan emblématique de l’ancien président Donald Trump, «Make America Great Again».

Plus tard, s’adressant à un rassemblement de campagne du parti démocrate non loin de là, il a lancé: «Vous devez voter pour littéralement sauver à nouveau la démocratie».

Sondages favorables

Si les enquêtes d’opinion sont toujours à prendre avec des pincettes, la tendance qui se dégage depuis un mois environ en faveur du camp démocrate semble franche. Selon le site FiveThirtyEight, qui agrège des sondages, les électeurs souhaitant une victoire démocrate aux élections de mi-mandat étaient même le 24 août un peu plus nombreux (44%) que ceux espérant un succès des républicains (43,6%).

On est loin de la «vague rouge» (la couleur du parti conservateur) envisagée encore au début de l’été, quand la forte inflation semblait réduire à néant les chances du président et de son parti. La victoire mardi d’un démocrate dans un district très disputé de l’État de New York a été vue comme un indice supplémentaire du retournement de tendance.