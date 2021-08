États-Unis : Joe Biden désigne Nicholas Burns comme ambassadeur en Chine

Diplomate de carrière, Nicholas Burns a été choisi vendredi par Joe Biden pour occuper le poste sensible d’ambassadeur américain en Chine.

Nicholas Burns, 65 ans, a été représentant américain auprès de l’Otan (2001-2005), ambassadeur en Grèce (1997-2001), porte-parole du département d’État (1995-1997) et spécialiste de l’URSS puis de la Russie au sein du conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche sous George W. H. Bush et Bill Clinton (1990-1995).

Il a également été secrétaire d’État adjoint chargé des Affaires politiques entre 2005 et 2008, travaillant alors «avec le gouvernement chinois sur des questions aussi diverses que l’Afghanistan, les sanctions de l’ONU contre l’Iran, la Corée du Nord et la politique américaine dans la région indo-pacifique», selon un communiqué de la Maison-Blanche. Entre 2014 et 2017, il a aussi conseillé le secrétaire d’État John Kerry, selon sa biographie publiée par l’université Harvard, où il enseigne actuellement la diplomatie.