États-Unis : Joe Biden dévoilera un plan de relance de 1900 milliards

Le président élu américain veut mettre les bouchées doubles pour relancer l’économie asphyxiée par la pandémie.

Prolongation de la suspension des expulsions locatives et saisies immobilières jusqu’à fin septembre, ou encore aide alimentaire renforcée, figurent également dans ce texte. Ces mesures avaient été mises sur pied en mars, dans le cadre du gigantesque plan de relance de 2200 milliards de dollars, le Cares Act, qui avait été adopté en moins de deux semaines par les démocrates et les républicains. Le plan de Joe Biden prévoit également un dispositif législatif pour prolonger ces aides tant que nécessaire.

Tests et vaccinations

Une enveloppe de 350 milliards de dollars est prévue pour permettre aux autorités locales et nationales de maintenir l’emploi des éducateurs, des policiers, des pompiers et des agents de santé publique. Mais cette dernière mesure risque de susciter l’ire des républicains au Sénat, qui avaient bloqué fin 2020 tout plan de soutien économique comprenant des fonds pour les municipalités. Elle est de nature à compliquer l’adoption du plan Biden car les démocrates disposent d’une très courte majorité au Congrès.

La hausse des impôts, prévue dans son programme de campagne, pour les plus grandes entreprises du pays et les personnes gagnant plus de 400’000 dollars par an, n’a toutefois pas été évoquée.