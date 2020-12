@Potus : Joe Biden devra repartir de zéro sur Twitter

Le 20 janvier 2021, le démocrate va récupérer le compte officiel réservé au président des États-Unis sans le moindre abonné sur le réseau social.

Twitter a effectué un changement de politique concernant le compte @Potus (acronyme de «President of the United States»). Si, en 2017, l’administration Trump avait pu récupérer le compte Twitter officiel de la présidence des États-Unis avec tous ses abonnés (13 millions à l’époque), ce ne sera pas le cas de celle du 46e président des États-Unis, Joe Biden.

Le jour de son investiture, le 20 janvier prochain, le nouveau président démocrate recevra les clés du compte @Potus, mais celui-ci devra recommencer à se bâtir une communauté sur la plateforme de microblogging. Le compte perdra en effet tous ses abonnés, plus de 33,2 millions à l’heure actuelle, rapporte le site The Verge. Jusqu’ici, seuls les anciens messages étaient archivés sur un autre compte (l’actuel de l’administration Trump sera renommé @Potus45). Rob Flaherty, responsable de l’équipe numérique de Joe Biden, s’en est plaint en précisant qu’il en sera de même pour les autres comptes de la Maison-Blanche (@WhiteHouse, @VP, @Flotus, @PressSec, @Cabinet et @LaCasaBlanca).