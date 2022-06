Diplomatie : Joe Biden devrait finalement rencontrer le prince héritier saoudien

Le président Joe Biden serait revenu sur sa promesse de traiter le royaume saoudien en «paria» et devrait se rendre durant le mois de juin en Arabie saoudite.

Sur place, «il rencontrera le prince héritier Mohammed ben Salmane», surnommé «MBS», et d’autres dirigeants de pays arabes dont l’Égypte, la Jordanie, l’Irak et les Émirats arabes unis, a ajouté le quotidien. Il a précisé que les détails logistiques et le calendrier devaient encore être confirmés, mais que la visite viendrait s’ajouter à un voyage déjà prévu fin juin en Israël, en Allemagne pour le sommet du G7 et en Espagne pour celui de l’Otan.