Etats-Unis – Joe Biden durcit la réglementation contre les armes «fantômes»

États-Unis : Joe Biden durcit la réglementation contre les armes «fantômes»

Joe Biden a annoncé lundi de nouvelles mesures visant à renforcer la réglementation qui entoure ces armes en kit pouvant être fabriquées à la maison.

Le président américain a souligné, lors d’un événement à la Maison-Blanche rassemblant des familles et proches de victimes d’armes à feu, que le nombre de ces «ghost guns» signalés par les forces de l’ordre avait été multiplié par dix en cinq ans, entre 2016 et 2021.

Moins de 1%

De janvier 2016 à décembre 2021, le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) n’a réussi à remonter au propriétaire d’une arme «fantôme» que dans 0,98% des cas, notamment dans les enquêtes pour homicides et tentatives d’homicide.

«Une victoire importante»

Eric Adams, maire de l’État de New York où ces «ghost guns» circulent beaucoup, a également salué la décision: «Les armes fantômes impossibles à tracer sont aussi meurtrières que d’autres armes à feu, elles doivent être traitées de la même façon et non comme des curiosités». Mais cet ancien policier a aussi estimé dans un communiqué que «ce n’était pas assez» et appelé de ses vœux une autorité de régulation, l’ATF donc, «résolue».