États-Unis : Joe Biden écarte l’idée d’envoyer des troupes en Haïti

Le gouvernement haïtien avait demandé à Washington d’envoyer des troupes pour sécuriser le pays après l’assassinat du président Jovenel Moïse.

Le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commando armé le 7 juillet et, malgré plusieurs arrestations, toute la lumière n’a pas encore été faite sur ce meurtre. Le gouvernement haïtien avait demandé à Washington et aux Nations Unies d’envoyer des troupes pour sécuriser le pays qui, déjà fragilisé par la violence des gangs et l’instabilité politique, s’est encore davantage enfoncé dans le chaos. La porte-parole de la Maison-Blanche Jen Paski avait indiqué lundi qu’une telle option n’était pas exclue et que le sujet était «en cours d’analyse».