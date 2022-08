Etats-Unis: Joe Biden en Pennsylvanie en vue des prochaines législatives

États-Unis : Joe Biden en Pennsylvanie en vue des prochaines législatives

Le démocrate de 79 ans, natif de cet État du nord-est, a donc décidé de se lancer avec détermination dans la campagne pour les élections de novembre, qui renouvellent l’ensemble des sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat.

Il ira à Wilkes-Barre mardi, pour vanter sa politique de lutte contre l’insécurité et la violence par armes à feu, puis à Pittsburgh lundi 5 septembre, pour célébrer la Fête du travail et «la dignité des travailleurs américains». Il doit lors de cette étape rencontrer le candidat démocrate au Sénat, John Fetterman.

Non loin de l’endroit où ont été adoptées la Déclaration d’indépendance puis la Constitution des États-Unis, il livrera selon un communiqué de la présidence américaine un discours en «prime time» sur «la bataille qui se poursuit pour l’âme de la nation», reprenant un thème qu’il avait déjà scandé pendant sa campagne. L’ancien président Donald Trump est lui attendu le 3 septembre à Wilkes-Barre – là même où va Joe Biden mardi – pour soutenir le républicain candidat au Sénat, Mehmet Oz.

Au plus mal dans les sondages au printemps et au début de l’été, le président américain et son parti ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines, alors qu’approchent ces élections traditionnellement défavorables au parti installé à la Maison-Blanche.