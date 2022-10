En campagne: Joe Biden en Pennsylvanie, Etat clé pour les Midterms

En campagne : Joe Biden en Pennsylvanie, État clé pour les Midterms

Course serrée

John Fetterman, colosse connu pour ses tatouages et son amour des shorts et pulls à capuche, est au centre d’une course qui se resserre face au républicain et chirurgien superstar Mehmet Oz. Son avance autrefois confortable est passée de 11 points à la mi-septembre à environ cinq points dans les derniers sondages.