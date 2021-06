Sommet Biden-Poutine : Avant Genève, Biden en route vers l’Europe

Joe Biden s’est envolé mercredi matin à destination du Royaume-Uni, première étape avant sa première rencontre avec Vladimir Poutine à Genève le 16 juin.

Getty Images via AFP

Le président américain Joe Biden avec son épouse Jill mercredi lors du départ de la Maison Blanche pour rejoindre l’Europe et Genève la semaine prochaine.

Le président américain Joe Biden s’est envolé mercredi matin à destination du Royaume-Uni, première étape de sa tournée européenne où il participera notamment au sommet du G7, avant sa première rencontre très attendue avec le président russe Vladimir Poutine à Genève. Avant le décollage d’Air Force One, Joe Biden a assuré sur le tarmac qu’il allait faire savoir «clairement à Poutine et à la Chine que les Etats-Unis et l’Europe (étaient) soudés».