Amérique du Nord: Joe Biden en visite au Canada, avec quelques sujets délicats à évoquer

Joe et Jill Biden, lors de l’arrivée d’Air Force One à Ottawa, jeudi 23 mars 2023.

Immigration

Selon Radio Canada et le «New York Times», Américains et Canadiens ont trouvé un accord pour fermer cette voie d’accès, située au sud de Montréal, Ottawa s’engageant en échange à accueillir un certain nombre de migrants entrant de manière régulière.

«Les États-Unis sont décidés à travailler» avec le Canada pour gérer les flux migratoires, a dit jeudi la porte-parole de Joe Biden, Karine Jean-Pierre. «Je ne confirme rien pour l’instant mais le président et le premier ministre en diront plus demain», a-t-elle ajouté.

Les États-Unis voient eux aussi des arrivées record de migrants, beaucoup plus nombreux, à leur frontière avec le Mexique. Un autre sujet épineux pourrait être celui de la défense, et plus particulièrement de la contribution canadienne à l’Otan et au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (Norad). Les États-Unis et le Canada sont sur la même longueur d’onde quant au soutien à l’Ukraine.