Diplomatie : Joe Biden et Xi Jinping prévoient un entretien «virtuel» avant fin 2021

Les deux présidents se sont déjà téléphoné à deux reprises, mais il s’agirait cette fois d’avoir «la possibilité de se voir, même si ce n’est que virtuellement».

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont un «accord de principe» pour avoir d’ici la fin de l’année un entretien «virtuel», a indiqué mercredi un haut responsable de la Maison-Blanche.

Le haut responsable a indiqué que le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan avait eu mercredi six heures d’entretien «franc», «respectueux» et «portant sur de nombreux sujets» avec Yang Jiechi, le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie, à Zurich (Suisse). Il s’agissait, selon la source à la Maison-Blanche, de «poursuivre» le dialogue entre les deux superpuissances après l’entretien téléphonique des deux présidents le 9 septembre.