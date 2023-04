Corée du Nord: Joe Biden et Yoon Suk-yeol multiplient les avertissements à Pyongyang

Getty Images via AFP

Joe Biden (droite) et Yoon Suk-yeol (gauche), lors d’une conférence de presse commune à la Maison-Blanche, mercredi 26 avril 2023 à Washington.

Le président américain Joe Biden et son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol ont lancé mercredi une mise en garde solennelle à l’adresse de la Corée du Nord contre toute attaque nucléaire qui provoquerait la «fin» du régime à Pyongyang.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue de leur entretien à la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont multiplié les avertissements adressés au voisin du Nord, mettant en exergue le renforcement de leurs moyens de dissuasion et leur «alliance indéfectible», «forgée en temps de guerre et qui a prospéré en temps de paix», selon Joe Biden.

«Une attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou ses alliés ou partenaires est inacceptable et provoquera la fin du régime qui déciderait d’entreprendre une telle action», a averti le président américain. «Nous pouvons obtenir la paix par une force supérieure écrasante, et non une paix factice fondée sur une bonne volonté de l’autre partie», a déclaré pour sa part le président sud-coréen, en soulignant que les États-Unis répondraient à toute attaque nucléaire nord-coréenne avec des armes atomiques.