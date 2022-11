«Midterms» : Joe Biden évoque «un bon jour pour la démocratie»

«Nous avons eu une élection hier. Et ce fut un bon jour, je pense, pour la démocratie. Et je pense que ce fut un bon jour pour l’Amérique», a-t-il dit lors d’une conférence de presse. Et «alors que la presse et les experts prédisaient une vague rouge géante, cela ne s’est pas produit», a-t-il ajouté, en allusion à la couleur du parti républicain. Plus de quinze heures après la fermeture des derniers bureaux de vote, l’Amérique attendait encore de connaître le sort de plusieurs scrutins décisifs et disputés comme en Arizona ou dans le Nevada.