Armes aux États-Unis: Joe Biden exhorte le Congrès à «faire plus»

Aux États-Unis, le président Joe Biden a assuré, dimanche, «faire tout» son «possible» contre les violences par armes à feu et a exhorté une énième fois le Congrès à «faire plus» pour les réguler, un an jour pour jour après une tuerie raciste dans l’ouest de l’État de New York.

Renforcer les contrôles pour les mineurs?

21’000 homicides, 26’000 suicides en 2021

Avec plus d’armes à feu que d’habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés, avec plus de 21’000 homicides et 26’000 suicides en 2021, selon les Centres de contrôle des maladies.