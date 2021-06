États-Unis : Le 19 juin devient jour férié pour marquer la fin de l’esclavage

Le président Joe Biden a promulgué jeudi une loi, presque adoptée à l’unanimité par le Congrès, faisant du 19 juin un nouveau jour férie aux États-Unis.

«Juneteenth symbolise à la fois la longue et difficile nuit de l’esclavage et de la soumission, et la promesse d’un jour meilleur», a-t-il dit lors de la cérémonie à la Maison-Blanche aux côtés de sa vice-présidente Kamala Harris, qui est d’origine indienne et jamaïcaine. L’esclavage, officiellement aboli en décembre 1865 après près de 250 ans d’existence, est une «tache morale» et «le péché originel de l’Amérique», a rappelé le président démocrate.