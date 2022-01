Etats-Unis – Joe Biden prêt à tout pour faire passer une vaste réforme électorale

États-Unis : Joe Biden prêt à tout pour faire passer une vaste réforme électorale

Joe Biden a affirmé, lors d’un déplacement en Géorgie mardi, soutenir un changement des règles du Sénat pour adopter des lois sur le droit de vote des minorités.

«Tournant»

«Filibuster»

«Le but de l’ancien président et de ses alliés est de disqualifier quiconque vote contre eux. C’est aussi simple que ça. Les faits ne vaudront plus rien. Votre vote ne vaudra plus rien», a averti le président démocrate, désormais décidé à attaquer frontalement Donald Trump et ses théories sans fondement sur une fraude massive à la dernière présidentielle. Joe Biden veut que le Sénat riposte en adoptant le «John Lewis Voting Rights Advancement Act» et le «Freedom to vote Act», quitte à dynamiter la «règle du filibuster».