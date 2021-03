États-Unis : Joe Biden impose son style, sans tweets rageurs

Alors que son prédécesseur tweetait à tout va, le nouveau président américain Joe Biden agit en toute discrétion.

Joe Biden, 46e président des États-Unis et son épouse.

Élu sur une promesse de calme, Joe Biden offre depuis 50 jours à l’Amérique et au monde une présidence «tout simplement moins épuisante», comme l’avait prédit Barack Obama en campagne pour son ancien vice-président. Et, avec l’adoption par le Congrès, prévue mercredi, de son plan de 1.900 milliards de dollars, il engrange, peu après son arrivée, un indéniable succès législatif qui restera, quoiqu’il arrive, un marqueur de son mandat.

Contraste saisissant

Celui qui n’évoque presque jamais son bouillonnant prédécesseur («l’ancien gars», lâchait-il, un peu méprisant, mi-février) a imposé, en moins de deux mois, un style apaisé. Ses tweets passent inaperçus. Les fuites sur d’éventuels tiraillements au sein de l’exécutif sont presque inexistantes. Et les prises de bec annoncées avec l’aile gauche de son parti n’ont, à ce stade, pas eu lieu.

Le contraste avec le début du mandat Trump est saisissant. À la même époque, le tempétueux républicain avait déjà été confronté à une avalanche de polémiques et contraint de se séparer de son conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.

Communication millimétrée à l’appui, Joe Biden met en scène sa proximité avec les Américains et s’en tient à des allocutions plutôt courtes et sans effets de manche. «Quand j’ai été élu, j’ai dit nous allions cesser les bagarres sur Twitter et nous concentrer sur les résultats concrets pour les Américains», a-t-il martelé ce week-end.