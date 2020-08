Présidentielle américaine

«Joe Biden l’endormi vient juste de perdre le vote noir»

Donald Trump jubile après des propos de son rival à la présidentielle américaine suggérant que la communauté afro-américaine n’était pas diverse, contrairement à la communauté hispanique.

Il faisait référence à la polémique provoquée par des propos tenus par l'ancien vice-président de Barack Obama dans un entretien aux associations américaines de journalistes noirs et hispaniques (NABJ et NAHJ), diffusé jeudi.

«Avenir plus égalitaire»

«Mon engagement auprès de vous est celui-ci: j'écouterai toujours», a-t-il poursuivi. «Je ne cesserai jamais de me battre pour la communauté afro-américaine et je ne cesserai jamais de me battre pour un avenir plus égalitaire».